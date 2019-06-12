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Kayıp kızlar bulundu
Kıbrıs
12 Haziran 2019 Çarşamba 15:14
Muazzez Gazihan
Girne’de kaybolan iki kız çocuğu bulundu.
Polis, 9 Haziran’dan beri kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki S. A. U. (K-14) ve C. C. H’nin (K-14) bulunduğunu açıkladı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması ise sürüyor.
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