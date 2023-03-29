Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, halkı bağış desteğine çağırdı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2022 yılında 0-21 yaş arası kanser teşhisi almış çocuklar için 970 milyon 773 TL harcama yaptığını duyurarak, kanser hastası çocuk ve ailelere yardımlarını devam ettirebilmek için bağış desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Vakıf, bağış yapmak isteyenler için SMS, internet adresi ve telefon numaralarını da paylaştı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, vakfın, kanser teşhisi almış çocuk ve ailelerini maddi ve manevi rahatlatmak adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, mücadelenin “mihenk taşı” olarak nitelediği erken tanı aşamasında da test ve tahlilleri bireylere ücretsiz olarak sunduğu aktarıldı.

Vakfın 2001 yılından beridir Güney Kıbrıs’taki Karaiskakio Vakfı ile yürüttüğü iş birliği sayesinde, ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara umut olunması alanında çalışmalar sürdüren KKTC’deki tek kurum olduğu da kaydedildi.

Açıklamada şöyle devam etti:

“Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın bir diğer büyük misyonu ise 0-21 yaş kanser teşhisi almış, çocuk ve ailelerine maddi ve manevi yardım sağlayabilmektir. Vakıf, çocuk ve ailelerinin tedavi, ilaç, gıda, maddi yardım, eğitim, sosyal ve psikolojik vb. gibi ihtiyaçlarını kişisel ve kurumsal bağışlarla yani sadece halktan gelen destekle sürdürebilmektedir. Şeffaflık konusunda oldukça hassas olan Kemal Saraçoğlu Vakfı, 2022 yılında çocuklar için 970.773,61TL harcama yapıldığını kamuoyu ile paylaşarak bağış yapan herkese sevgilerini ve teşekkürlerini göndermiştir. Kurum, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak ve onlara destek olmak için çalışmalarını sürdürmekte ve yardımlarını devam ettirebilmek için sürekli olarak bağış desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri, bağışlar için kişilerin dilerlerse, tüm operatörlerden “KSV” yazarak 4110’a SMS atabileceğini (Tek seferlik SMS bedeli fitre bedeli olan 100TL’dir), bankalar aracılığıyla bağış yapabileceğini veya www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden çevrimiçi bağış sisteminin kullanılabileceğini iletmiştir.

Vakıf yetkilileri daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616 – 17, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve sosyal medya hesaplarından vakfa ulaşılabileceğini dile getirmiştir.”