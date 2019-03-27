Kıbrıs Edebiyat Derneği: "Uludağ'ın adaylığıyla gururlandık"

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED),Araştırmacı, Gazeteci-Yazar Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini gururla karşıladıklarını ve destek verdiklerini açıkladı.

KED Başkanı Yıltan Taşçı, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Sevgül Uludağ’ın Kıbrıs’ın konuşulmayan tarihini derinlemesine araştırarak kamuoyuyla paylaştığını, kayıpların bulunması konusunda araştırmalar yaptığını ve toplumu aydınlatan kitaplar yayımladığını belirtti.

Taşçı, “Yenidüzen ve Politis yazarı Sevgül Uludağ, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden biridir” dedi.