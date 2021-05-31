Kıbrıs Genç Tv’nin onursal Başkanı olan dede Tekin Birinci’den mesaj var…

Kıbrıs Genç Tv’nin onursal Başkanı olan dede Tekin Birinci, Kıbrıs Genç Tv’nin 24.kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dede Tekin Birinci, yayınladığı mesajında Kıbrıs Genç Tv’nin bugünlere gelmesinde, “Halkın Televizyonu” ünvanını almasında ve halka en doğru haberleri tarafsız ancak halktan yana taraf bir şekilde yayınlamasında büyük emeği olan başta oğlu kurucu Başkan Ertan Birinci, gelini Meliz Birinci ve torunları Tekin Birinci ve Hilmi Birinci’yi canı gönülden kutladığını söyledi.

Dede Tekin Birinci mesajında Kıbrıs Genç Tv’nin 24 yıldır halka ayna tutan, halkın televizyonu olan, halkın güvendiği bir kanal olmasında çalışanlarının çok büyük emekleri olduğunu da söyledi.

Aramızdan ayrılan, vefat eden Kıbrıs Genç Tv çalışanlarını rahmetle anan Tekin Birinci, ilk günden bugüne kadar Kıbrıs Genç Tv’ye emek veren ve her zaman zirvede olmasını sağlayan tüm emekçilerine de teşekkürlerini ve şükranlarını sunarak Genç Tv çalışanlarına hayatlarında başarılar diledi.

Tekin Birinci: “24 yıl kolay değil…Umarım nice 24’ler Kıbrıs Genç Tv görür ve bu halk güvenilir kaliteli ‘Benim televizyonumdur’ diyebileceği halkın televizyonu olan bir kanala daha çok uzun yıllar sahip olur. Tekrar Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum. Kıbrıs Genç Tv’mizin de 24.yılını kutluyorum bu dayanışmanın Kıbrıs Türkünün bu adada ses verilmesi açısından çok önemli olduğunu da hatırlatmak isterim “dedi.