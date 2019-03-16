Kıbrıs Genç TV’ye 2 ödül... Yılın Haber Müdürü Fatma Kişmir, Başarılı TV Pogram sunucu ödülü de Muazzez Gazihan'ın

KKTC Tüketiciler Derneği, Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle konferans düzenledi. Konferansta yılın ödülleri de dağıtıldı. Haber müdürü Fatma Kişmir de yılın haber müdürü, programcılarımızdan aynı zamanda Ana Haber Spikerimiz Muazzez Gazihan Katipoğlu’na başarılı Tv Program Sunucu ödülüne layık görüldü.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık açılışta yaptığı konuşmada, tüketici haklarının korunması yönünde yapılan çalışmalarda tüketici haklarına gereken önemi veren işletmelerin de korunduğunu, tüketicileri mağdur etmeyen iş insanlarının Dernek tarafından ödüllendirerek tüketicilere doğru adresin gösterildiğini kaydetti.

İktisat ve Finans Uzmanı Okan Veli Şafaklı, konuşmasında faiz uygulamalarına değindi.

Ekonomist Mehmet Saydam ise, tüketicilerin harcamalarında hesaplı hareket etmesi gerektiğini aksi halde mağduriyet yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Etkinliğin ikinci bölümünde Dernek tarafından layık görülen ödüller dağıtıldı.