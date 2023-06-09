Kıbrıs Genel Tüketici Fuarı açıldı

Unifex Fuarcılık tarafından organize edilen “Kıbrıs Genel Tüketici Fuarı”, 3 yıl aradan sonra Lefkoşa Fuar Alanı’nda açıldı.

Fuarın açılışı bugün saat 18.00’de yapıldı. Açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Maliye Bakanı Alişan Şan da katıldı.

Fuar açılışında konuşan Unifex Fuarcılık Direktörü Ümit Erhan, 3 yıl aradan sonra fuarın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fuarların önemine işaret ederek dünya ticaretinin yüzde 60-70'inin fuarlardan geçtiğini anlatan Erhan, fuarlara daha fazla önem verilmesini istedi. Erhan, fuarın hazırlanmasına katkı koyanlara da teşekkür etti.

Ardından kurdele kesilerek, fuar ziyaretçilere açıldı.

9-18 Haziran tarihleri arasındaki fuarda ziyaretçiler, çeşitli indirimlerden ve kampanyalardan yararlanabilecek ve alışveriş yapma imkanı bulacak. 1700 metrekare kapalı ve açık alanda birçok katılımcı firma ile yapılan fuar, hafta içi 18.00-23.00 ve hafta sonu 16.00-24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.