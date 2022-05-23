Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tabileri Birliği lokalinde yer alan genel kurulda konuşan Dernek Başkanı Dr. Mehmet İnan, Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği’nin kuruluş amaçlarını ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını aktardı.

Genel kurulda faaliyet raporu ve mali rapor okunup aklandı, ardından dernek yönetimini seçimi yapıdı.

Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’na; Dr. Mehmet İnan, Prof. Dr. Hasan Besim, Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Dr. Tevfik Eker, Dr. Alkan Küçük seçilirken yedek üye olarak Dr. Turgut Küçük ve Dr. Simay Dal seçildi.

Denetleme kurulu üyeleri, Dr. Hakan Erpek, Dr. Ali Özant ve Dr. Latif Abbasoğlu’ndan oluştu. Yedek üye olarak Dr. Burak Kavuklu belirlendi. Disiplin Kurulu üyeleri Dr. Ahmet Tandoğdu, Dr.Kalbim Arslan, Dr. Ceyhun Erdoğan asil, Dr. Doğa Kalyoncu yedek üye olarak belirlendi.

Genel kurul dilek ve temennilerle tamamlandı.