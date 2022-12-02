Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği: “Engellilerin fiziksel aktiviteye yönelmesi veya yönlendirilmesi çok önemli ve gerekli”

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, engellilerin fiziksel aktiviteye yönelmesi veya yönlendirilmesinin çok önemli ve gerekli olduğunu vurguladı.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Havva Gözgen imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık gününün, engelli bireylerin hakları, bireylerin topluma kazandırılması ve yaşadığı sorunlar ile ilgili toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Fiziksel aktivitenin, kas ve eklemleri kullanarak, enerji harcaması ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlandığına işaret edilen açıklamada, fiziksel aktivitenin, her yaş ve her koşul için çeşitli yararları bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Engellilerde düzenli fiziksel aktivite, duruş ve dengeyi geliştirir, öz saygıyı arttırır, kilo kontrolünü sağlar, kas ve kemikleri kuvvetlendirir, enerjik hissetmeyi sağlar, gevşemeyi sağlar, stresi azaltır ve en önemlisi bağımsız yaşamı destekler” denildi.

-“Her yaşta ve her engel durumunda yapılabilecek fiziksel aktiviteler var”

Engelli grupta fiziksel aktivitenin yetersiz olmasının çeşitli hastalıklara çok daha kolay zemin hazırlayan kilo artışı, obezite ve kas-iskelet sistemi ağrılarına sebep olabildiği belirtilen açıklamada, her yaşta ve her engel durumunda yapılabilecek fiziksel aktiviteler olduğuna dikkat çekildi.

“Çok az fiziksel aktivite hiç fiziksel aktiviteden daha iyidir” ilkesinden yola çıkarak, engellilerin de mutlaka fiziksel aktiviteye yönelmesi veya yönlendirilmesinin çok önemli ve gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, doğru bir fiziksel aktivite programı için engellilik durumuna uygun olarak fizyoterapistlerden yardım alınması gerektiği belirtildi.

Fiziksel aktivite programlarına katılımı arttırmak için başarılı stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu ifade edilen açıklamada, bu sayede engelli bireyin aktiviteye katılımını engelleyen bariyerlerin ve engellerin üstesinden gelinebileceği kaydedildi.

Açıklamada, engelli bireye, “sen yapamazsın” mesajından ziyade, “sen yapabilirsin” mesajını vermek ve günlük yaşamdaki fiziksel aktivite seviyelerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmanın, toplumun sağlığını geliştirmek açısından oldukça önemli olduğu belirtildi.