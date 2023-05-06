Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası 46 yaşında

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-iş) 46'ncı yaşını kutluyor.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şükrü Onbaşı yayımladığı mesajda, Tıp-İş'in 6 Mayıs 1977'de Dr. Ertuğrul Hasipoğlu önderliğinde kurulduğunu anımsatarak, sendikanın kamu görevinde çalışan hekim ve dişhekimlerinin özlük haklarının korunup geliştirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Sendikanın, her türlü sağlık ihtiyacının en iyi şekilde sağlanması, kamu sağlığının korunup geliştirilmesi ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için uğraş verdiğini kaydeden Onbaşı, “46 yıllık varlığında hedef ve ilkelerini geliştirerek temsiliyet alanını sadece ulusal değil uluslararası seviyeye çıkarmayı başarmış, 2021 yılından bu yana FEMS (European Federation of Salaried Doctors- Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu) asli üyeliği almıştır. Seleflerimizden aldığımız bilgi birikimi, tecrübe ve kazanımları koruyup geliştirip haleflerimize aktararak mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşır 46 yıl boyunca yanımızda olan üyelerimize ve halkımıza teşekkür ederiz” dedi.