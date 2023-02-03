Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği heyeti Bakan Taçoy ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Tunç Adanır başkanlığındaki Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper ve Bakanlık Müdürü Meray Dürüst de görüşmede hazır bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Devlet kurumlarında Planlama İnşaat Dairesi’nin onayı olmadan çivi bile çakamazsınız” diyerek, dairenin mutlaka onayının olması gerektiğini belirtti.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında son imzalanan protokolden de örnek veren Taçoy, yapılması planlanan binanın Planlama İnşaat Dairesi’nin eli ile yapılacağının net bir şekilde anlaşmada belirtildiğini vurguladı.

Taçoy birliğin müsterih olmasını isteyerek bu konuları iyi bilen bir kişi olarak elinden gelen her türlü katkı ve gayreti göstereceğini belirtti.

Engelsiz Yaşam Evi konusuna da değinen Bakan Taçoy sona gelinirken talihsiz bir olay yaşandığını ve bu konuda kendisinin de çok üzgün olduğunu dile getirdi. Döşenen tüm elektrik kabloları ve borularının çalındığı anlatan Taçoy, sürecin tekrar başa sarılarak elektrik döşeme işlemlerinin yeniden başlayacağını ve Engelsiz Yaşam Evi’ni en kısa sürede açacaklarının altını çizdi.

-Adanır

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır da, KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi hazırlanmasını “şaşırtıcı olarak” niteleyerek, neden karşı olduklarını bir kez daha dile getirdi, birlik denetimlerinin öneminin altını çizdi.

İkili devlet protokolleri çerçevesinde gelen projelerin devletin kendi kurumunun denetiminden geçmesi gerektiğini söyleyen Adanır, Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve önerinin geri çekildiğini hatırlattı.

Verilen sözlerin olumlu olduğunu kaydeden Adanır “Olumlu adımlar atılması beklentimiz var. Sizlerin de desteğini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.