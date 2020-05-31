Kıraç, Kıbrıs Genç Tv'yi kutladı

Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç, Kıbrıs Genç Tv'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Kıraç, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Tekin Birinci,

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı

Kıbrıs Türk basınında 23 yılı geride bırakıyor olmanızın gururu ve mutlulugunu yaşıyorsunuz. Şahsım ve tüm üyelerim adına bu sevincinizi paylaşıyorum.

Tıpkı geride bıraktığınız 23 yılda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da aynı başarılı yayınlara imza atacağınız ve Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurma çalışmalarımıza büyük katkılar yapacağınıza olan inancım tamdır.

Sizleri ve ekip arkadaşlarınızı kutlar nice yıllar dilerim."

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 12:10