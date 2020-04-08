Kızı pozitif çıkan baba Ekinci: “Sonucum bugün ya da yarın açıklanacak”

Lapta'da test sonucu pozitif çıkan çocuğun babası Mustafa Seten Ekinci bir hafta önce kızıyla temasta bulunduğunu belirterek kendisini karantinaya aldırdı.

Celebrity Otel’de karantinada bulunan Mustafa Seten Ekinci, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan'ın sunduğu programa telefonla katılarak yaşanan süreci anlattı.

Ekinci, tarama testi için vakaya temas edilen süreden 1 hafta geçmiş olması gerektiğine dikkati çekerek,test sonucunun bugün ya dayarın açıklanacağını söyledi.

Kızına temas ettiği için bakanlığa gönüllü olarak arayıp gözlem altına alındığını dile getiren Ekinci, “Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum” dedi.

Kız çocuğuna yapılan testlerin pozitif çıktığını ve Lefkoşa Nalbantoğlu Pandemi Hastanesi’nde karantina sürecinin başladığını söyleyen Ekinci,Eski eşim şu an çocuklarımın yanında, “Kızımın sağlık durumu gayet iyi. Annesinin ve oğlumun test sonuçları negatif çıktı” diye aktardı.

Ekinci, gözlem altında tutuldukları Celebrity Otel’de sağlanan koşulların çok iyi olduğunu söyleyerek, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor dedi.

Otel'in fotoğrafını Muazzez Gazihan'a mesaj atarak koşulların çok iyi olduğunu kanıtladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 16:55