Sağlık Bakanı Ali Pilli, “verilen mücadeleler sonunda KKTC bugün ‘bağımsız ve egemen’ bir devlettir” dedi.

Ali Pilli, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan tam 36 yıl önce Kıbrıs Türk Halkı, kendi kaderini tayin hakkını kullanarak 15 Kasım 1983’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir.

Ne mutlu ki, KKTC’nin 36. Kuruluş yıl dönümünü yine büyük bir coşkuyla kutlamaktayız.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelene kadar çektiği zorluklar ve imkansızlıklara rağmen Toplum liderlerimiz, , azınlığa düşürülmüş halkı ayakta tutmak için unutulmaz bir direniz sergilemiştir. Verilen bu mücadeleler sonunda KKTC bugün ‘Bağımsız ve Egemen’ bir devlettir.

Bizler Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde ve desteğiyle Cumhuriyetimizin 36. Yılında bağımsız bir devlete sahip olmanın ve devleti iyi bir noktaya taşımak gerektiğinin bilinciyle birlikte el ele ileriye doğru gitmeye devam etmekteyiz.

Bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutluyorum.”