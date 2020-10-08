KKTC'de 1'i yerel 10 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 852 test yapılan KKTC’de 1’i yerel 10 pozitif Covid-19 vakasına rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bir hastanınsa yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6’sının hava yolu, 3’ünün deniz yoluyla KKTC’ye geldiğini, 1 kişinin de yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını kaydetti.
8 Ekim Covid-19 genel durumu şöyle;
“Test Sayısı: 1852
Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen vakalar: 9
Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok
Yerel vakalar: 1
İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı: 7
Bugün kaybedilen vaka sayısı: yok
Yapılan toplam test sayısı: 184.223
Toplam vaka sayısı: 789
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 746
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 39
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 16
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 22
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.”