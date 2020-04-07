KKTC'de 2 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, korona virüs ile alakalı bugün 1 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından güncel vaka sayısı bilgilerini paylaştı.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan ile birlikte açıklama yapan Pilli, bugün 138 test yapıldığını ve testler sonucunda 2 pozitif vaka daha tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Pilli, bugüne kadar 3246 toplam test yapıldığını ve toplamda 94 vakanın görüldüğünü, 44 hastanın taburcu edildiğini, 47 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin de yoğun bakımda olduğunu anımsattı.

Pilli, sağlık alanında sıkıntılı günler geçirilen bu dönemde herkesin sağlığın önemimin farkına varmasını diledi ve tüm sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü’nü kutladı.

Kaybedilen 3 hastanın da kronik hastalıkları olduğunu anımsatan Pilli, bu tür hastalık grubunda olan insanların büyük risk grubunda olduğunu anımsattı.

Pilli, halka mutlak surette evde kalmaları çağrısı yaparken, çok elzem bir iş ile ilgili çıkılması gerekiyorsa mutlaka maske takılması gerektiğini vurguladı.

Gençlere de seslenen Pilli, kendilerini risk grubunda değil gibi hissetmemelerini özellikle yaşlılara bulaştırma riskinin çok büyük olduğunu dile getirdi.

Bakan Pilli, 28 gün boyunca süren mücadelede vakalara bakıldığında şu anda yatay bir seviye ile gittiklerini ancak önlemlerde aksama yaşandığı takdirde pik seviyesi görülme ihtimali olduğunu bunun da daha çok can kaybı anlamına geleceğini belirtti.

Tüm vakalarla ilgili sürecin başından beri şeffaf davrandıklarını ifade eden Pilli, “Vakalar gizleniyor” gibi medya kuruluşlarında zaman zaman yapılan yorumların kesinlikle doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan da 333 hekim, 828 hemşire görev aldığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2020, 17:17