KKTC'de 7 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, korona virüs ile alakalı güncel vaka sayısı bilgilerini paylaştı.

Pilli bugün 321 test yapıldığını ve testler sonucunda 7 pozitif vaka daha tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Pilli, bugüne kadar 2327 toplam test yapıldığını ve toplamda 88 vakanın görüldüğünü, 29 hastanın taburcu edildiğini, 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin de yoğun bakımda olduğunu anımsattı.

Pilli, yoğun bakımda olan bir hastanın solunum cihazından alındığını ve normal servise geçirildiğini vurguladı.

Bugün çıkan yeni vakaların 3’ünün Lapta 4’ün de Karpaz’dan olduğunu ifade eden Pilli, tüm vakaların temas yolu ile hastalığı geçirmiş olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Gazimağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak 4

Karşıyaka: 2

İskele - Karpaz: 22

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 17:19