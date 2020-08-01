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KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1442 olduğunu, 1  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.
1  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1442        
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1     
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok 
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 71.454   
Toplam Vaka Sayısı- 146   
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 120
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 22         
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2020, 19:35
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