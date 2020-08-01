KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1442 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

1 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1442

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 71.454

Toplam Vaka Sayısı- 146

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 120

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 22

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2020, 19:35