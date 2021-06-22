KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 8889 test yapıldı, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8889 olup, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.

6 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-1/ Haspolat-1

Girne

Girne Merkez-15/ Doğanköy-2/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Alsancak-1/ Bedreddin Demirel Caddesi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Türk Mahallesi Bölgesi-2 / Ozanköy-3



Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Kaliland-1/ Salamis Yolu-1

Güzelyurt

Yukarı Bostancı-1



22 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8889

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 39

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.401.241

Toplam Vaka Sayısı: 7817

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7492

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 290

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 256

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4590

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 214

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 637

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2625

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.850