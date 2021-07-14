KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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"Toplam 20.029 test yapıldı, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.029  olup, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlanmış, 73  kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 105' i kişi ise yerel vakadır. 

35 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-6/ Taşkınköy-3 / Kaymaklı-2/ Gönyeli-11/ Alayköy-2/ Hamitköy-2 / Çağlayan-1/ Göçmenköy-1/ Haspolat-1/ Kanlıköy-1/ Gaziköy-2 / Ortaköy-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1 

Girne 

Girne Merkez-11/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-9 / Dikmen-4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-3/ Karakum-1/ Boğazköy-1/ Edremit-1/ Düzova-1/ Lapta-5 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-5 / Tirmen-1 / Maraş-2/ Baykal-1/ Karakol-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Çanakkale-1/ Paşaköy-1 

İskele 

Mehmetçik-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-3/ Kalkanlı-1/ Aşağı Bostancı-1/ Yuvacık-1 

Lefke 

Lefke Merkez-2/ Gemikonağı-1 

14 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.029  

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 116 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 105 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.661.786 

Toplam Vaka Sayısı: 9404  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8250 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1118 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 987  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 66     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4849 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 284
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 505 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2442 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.590

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