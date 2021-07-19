KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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"Toplam 22.801  test yapıldı, 77'si yerel 90 pozitif vakaya rastlandı, 141 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.801 olup, 77'si yerel 90 pozitif vakaya rastlanmış, 141 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 77  kişi ise yerel vakadır. 

21 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-3 / Gönyeli-6 / Meriç-1/ Taşkınköy-4 / Alayköy-1/ Yenişehir-3 / Marmara-1/ Ortaköy-1/ Akıncılar-1 

Girne 

Girne Merkez- 18 / Karaoğlanoğlu-3 / Alsancak-2 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1 / Ozanköy-1/ Esentepe-1/ Karaman-1/ Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3 / Karakol-1 / Sakarya-2 / Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-4 / Baykal-1 

İskele 

İskele Merkez-3 / Yenierenköy-1/ Sazlıköy-1 / Bafra-1 / Kumyalı-1/ Büyükkonuk-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 / Güneşköy-3 / Bostancı-1 

19 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.801     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 90 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10   

Yerel Vaka Sayısı: 77  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 141  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.749.853 

Toplam Vaka Sayısı: 9980 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8675 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1269   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 84     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1039 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 140     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1241 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 535
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 351 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2176   

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 26.594

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