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KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, vakaların 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını söyledi. 

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