Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, vakaların 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını söyledi.
KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
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