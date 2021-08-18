KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.103 olup, 152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 242 kişi taburcu edilmiştir. 

7 kişi yurt dışından hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 152 kişi ise yerel vakadır. 

70 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 33 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 7 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-16/ Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4/ Yenişehir-1/ Çağlayan-1/ Metehan-3/ Demirhan-2/ Dereboyu-1/ Arapahmet-2/ Değirmenlik-1/ Gelibolu-1/ Hamitköy-4/ Surlariçi-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-1/ Haspolat-8/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-8/ Meriç-1 / Akıncılar-1 

Girne 

Girne Merkez-16/ Alsancak-3/ Karaoğlanoğlu-1/ Taşkent-1/ Boğazköy-1/ Dikmen-2/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-2/ Esentepe-1/ Karakum-3/ Çatalköy-1/ Lapta-3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-15/ Maraş-2/ Kaliland-1/ Anadolu-1/ Geçitkale-1/ Baykal-1/ Tuzla-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-1/ Karakol-2/ Görneç-1/ Çanakkale-4/ Vadili-1/ Yeniboğaziçi-1 

İskele 

İskele Merkez-1 / Kuzucuk-1/ Dipkarpaz-3 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-5/ Aydınköy-1/ Akçay-1 

Lefke 

Taşpınar Köyü-1/ Doğancı-1/ Yeşilırmak-1 

18 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.103     

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18 

Yerel Vaka Sayısı: 152    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 242 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.235.365  

Toplam Vaka Sayısı: 14.244  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.284 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1915 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1681   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3363   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 574 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 327  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3030 '

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.287

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 19:24
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