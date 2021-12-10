KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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"Toplam 18.846 test yapıldı, 175'i yerel, 210 pozitif vakaya rastlandı, 272  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.846 olup, 175'i yerel 210 pozitif vakaya rastlanmış, 272 kişi taburcu edilmiştir. 

35 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 175 kişi ise yerel vakadır. 

51 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

10 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.846 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 210  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35 

Yerel Vaka Sayısı: 175 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 272 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.305. 478  

Toplam Vaka Sayısı: 31.481      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.630 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2737  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2635 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3803 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 538  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 549 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7015 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.442

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