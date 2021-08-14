KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

"Toplam 16.385 test yapıldı, 158'i yerel 172 pozitif vakaya rastlandı, 102 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.385 olup, 158'i yerel 172 pozitif vakaya rastlanmış, 102 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 158 kişi ise yerel vakadır.
52 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-16/ Alayköy-2/ Gönyeli-5/ K.Kaymaklı-3/ Akıncılar-2/ Taşkınköy-1/ Hamitköy-4 / Surlariçi-2/ Haspolat-1/ Kumsal-1/ Göçmenköy-5/ Köşklüçiftlik-2/ Ortaköy-3/ Metehan-4/ Yenikent-1
Girne
Girne Merkez-27/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Alsancak-14 / Esentepe-1/ Karakum-3/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Aşağı Girne-2/ Yukarı Girne-1/ Ozanköy-2/ Kaşgar-1/ Doğanköy-1/ Çatalköy-1/ Lapta-6
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-15/ Maraş-2/ Aslanköy-1/ Tirmen-2/ Yeniboğaziçi-2/ Serdarlı-1/ Çanakkale-2/ Baykal-1/ Akdoğan-1
İskele
İskele Merkez-4/ Bahçeli Köyü-1/ Yenierenköy-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-3 / Aydınköy-1/ Bostancı-1
Lefke
Lefke Merkez-3/ Bağlıköy-1
14 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.385
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 158
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.175.031
Toplam Vaka Sayısı: 13.489
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.532
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1915
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1725
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 117
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 803
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 221
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 247
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2772
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.698