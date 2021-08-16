KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

"Toplam 20.741 test yapıldı, 185'i yerel 199 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti,105 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.741 olup, 185'i yerel 199 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 105 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 185 kişi ise yerel vakadır.
70 kişi Lefkoşa, 56 kişi Girne, 48 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-15 / Gönyeli-12/ K.Kaymaklı-5/ Yenikent-2/ Taşkınköy-4/ Dereboyu-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Balıkesir-3/ Çağlayan-1/ Metehan-1/ Değirmenlik-3/ Akıncılar-1/ Hamitköy-1/ Surlariçi-1/ Göçmenköy-6/ Köşklüçiftlik-2/ Ortaköy-11
Girne
Girne Merkez-26/ Akçiçek Köyü-1/ Boğazköy-1/ Zeytinlik-1/ Çamlıbel-1/ Alsancak-10/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-7/ Ozanköy-1/ Çatalköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-16/Çayönü Ķöyü-2 / Sakarya-4/ Tuzla-2/ Tirmen-2/ Karakol-4/ Baykal-1/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-2 / Dörtyol-1/ Anadolu-1/ Maraş-7/ Köprü Köyü-1/ Geçitkale-1/ Yeniboğaziçi-2
İskele
İskele Merkez-2/ Sınırüstü-1/ Gelincik Köyü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2/ Aydınköy-1/ Serhatköy-1
Lefke
Yeşilyurt-3
16 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.741
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13
Yerel Vaka Sayısı: 185
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.205.629
Toplam Vaka Sayısı: 13.861
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.908
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1909
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1668
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 164
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 44
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4652
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 650
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 494
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2961
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 36.528