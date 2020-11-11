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KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1341 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi. 

11 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1341 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

Ülke dışından gelen vakalar -  5 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 238. 362 

Toplam Vaka Sayısı- 986…

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 20:13
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