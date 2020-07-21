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KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1001 olduğunu,  2  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu, zaten karantinada takip edildigini belirtti. Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.  
21  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1001       
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2   İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 58.883  
Toplam Vaka Sayısı- 125 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15   Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 19:06
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