KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8461 olup, 31'i yerel 35 pozitif vakaya 37  kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır. 

11 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2/ Yakındoğu Bulvarı- 3/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1 Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1 


Girne 

Girne Merkez- 2 / Karşıyaka-1- 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -8 / Tuzla-1/ Salamis Yolu-2 / Kaleiçi-2 / Karakol Bölgesi- 1/ Yeniboğaziçi-1 

İskele 

Kaplıca-2 

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12 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8461  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 31 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 836.410 

Toplam Vaka Sayısı: 5108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4394 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 684  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 598 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 20:03
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