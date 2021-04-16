KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, günlük vaka sayılarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7890 olup, 54'ü yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır. 

23 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-4 / Hamitköy-1/ Gelibolu-2/ K.Kaymaklı-4 / Surlariçi-2 / Dereboyu-2/ Kızılbaş-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-2 / Yakındoğu Bulvarı-2 / Ortaköy-2 

Girne 

Girne Merkez- 6/ Taşkent-3 / Karakum-1 / Girne Boğaz-1 / Karaoğlanoğlu-2/ Alsancak-2/ Ķaşkar- 1/ Karşıyaka-1/ Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gülseren-2/ Kaliland-1/ Çanakkale-1/ Sakarya-2 / İncirli Köyü-3/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2 


Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1 


16  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7890  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 54  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 870.160  

Toplam Vaka Sayısı: 5410 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4593 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 789 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 120         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 664 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar 

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 224   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 391

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