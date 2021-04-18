KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6263 olup, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 71 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 46 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 14 kişi Girne, 3 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4  / Gönyeli-3/ Çağlayan-2 / K.kaymaklı-3/ Taşkınköy-1/ Kumsal-1 / Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Ortaköy-2 

Girne 

Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Kaşgar-2/ Karaoğlanoğlu-3 / Boğaz-3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4 / Sakarya-2/ Baykal-1/ Gülseren-1/ Büyük Sanayi-2 

İskele 

Yenierenköy-2 / Makenzi- 1 


18 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6263 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 46 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 883.808 

Toplam Vaka Sayısı: 5516   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4720 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 768 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 135        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 628 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 62 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 16 


Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 705  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 18:51
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