KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı bugünkü test sonuçlarını açıkladı. Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8789 olup, 57'si  yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir. 

8 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 57 kişi ise yerel vakadır. 

13 kişi Lefkoşa, 29 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Metehan-2/ K.Kaymaklı-2/ Surlariçi-3 / Hamitköy-1 


Girne 

Girne Merkez- 6/ Kozanköy-1/ Alsancak-1/ Karakum-1/ Zeytinlik-1/ 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -18 / Alaniçi-2/ Kaliland-2/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-1/ Beyarmudu-1/ Karakol -1 / Salamis-1 / Vadili-1 

İskele 

Yenierenköy-4 / Altınova-1  

14  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8789 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 57   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 854.331 

Toplam Vaka Sayısı: 5263 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4491 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 745  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 87          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 653 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar 

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 37 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 89 

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 19:17
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