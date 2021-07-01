KKTC'de yine yüksek vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugünkü test sonuçlarını açıkladı. Açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8298 olup, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır.
18 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenikent-1/ Balıkesir-2 / Taşkınköy-1/ Hamitköy-3/ Yenişehir-1/ K.kaymaklı-2/ Ortaköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Yeniceköy-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-3
Girne
Girne Merkez- 9 / Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Dikmen-3 / Kaşgar-1/ Yeşiltepe-1 / Doğanköy-1/ Çatalköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Serdarlı-3 / Akdoğan-3 / Çanakkale-1/ Karakol Bölgesi-1 / Geçitkale-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1 / Zümrütköy-1
1 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8298
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Yerel Vaka Sayısı: 49
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.479.663
Toplam Vaka Sayısı: 8158
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7729
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 394
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 334
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5346
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 342
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 710
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2587
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 18.786Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 19:08