KKTC'de yüksek vaka sayısı açıklandı

KKTC'de yüksek vaka sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1540 olduğunu, 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

3 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1540 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15 

Yerel Vaka Sayısı: 18 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 333.594 

Toplam Vaka Sayısı: 1640 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1398 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 234 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 193 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 8 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 19:25
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