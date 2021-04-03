KKTC'de yüksek vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6075 olup, 48'i yerel 59 pozitif vakaya rastlanmış, 46 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .48 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 26 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Sulariçi- 9 / Hamitköy-4 / Gönyeli-2 / Akıncılar -1 / Değirmenlik-1 / Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-1
Girne
Girne Merkez- 1 / Karakum-1 / Dikmen-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -19/ Maraş-1 / Kaliland Bölgesi-1/ Gönendere-1/ Salamis Yolu-1 / Geçitkale-2 / Yeniboğaziçi-1
3 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6075
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 48
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 765. 421
Toplam Vaka Sayısı: 4545
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4068
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 451
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 19:14