KKTC Emekli Polisler Derneği’nden kınama

KKTC Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, iyi niyetten yoksun, polis teşkilatını yıpratma ve intikam amacı güden yalan haberleri kınadıklarını belirtti.

Çırakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, polis teşkilatının son bir yıldan beridir en ön saflarda Covid-19 salgınına karşı çok zor şartlar altında eksik kadro, araç gereç ve teçhizat eksikliğine rağmen yirmi dört saat görev başında olduğunu kaydetti.

Çırakoğlu, verilen mücadeleye ilaveten teşkilatın aldığı ihbarları da değerlendirip suçlulara karşı yoğun çaba sarf etmesinin takdire şayan olduğunu ifade etti.



Çırakoğlu, “Ağır cezalık veya uyuşturucu suçundan evi aranan ve tutuklanan bir şahsın, ileride kendi lehine kullanmak düşüncesi ile genelde polis teşkilatını özelde ise operasyon ekibini zan altında bırakacak bu ve buna benzer yalanlar ile bilhassa tirajı düşük basın kanalları aracılığı ile ‘ben suçsuzum’ havalarına girilmek istendiği, çok eskiden beri bilinmektedir” ifadelerini kullandı.Çırakoğlu, polis teşkilatından beklentilerinin bu gibi olaylara tevessül edecek olanlar ile bu gibi haberleri yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılması olduğunu kaydetti.Çırakoğlu, “Başta Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan olmak üzere yirmi dört saat görevleri başında mücadele veren tüm polis teşkilatı mensuplarını ve her geçen gün artan uyuşturucu olayları ile mücadele eden ve bu olayda sindirilmek istenen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli tebrik ve takdir edilmektedir” dedi.