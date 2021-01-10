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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 10 Ocak 2021
Kıbrıs
10 Ocak 2021 Pazar 07:05
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Tel: 0392 228 25 72
Lefkoşa
GÖNÜL ECZANESİ
Tel: 0392 227 84 61
Lefkoşa
ÖZTEKİNER ECZANESİ
Tel: 03922280508
Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
Tel: 03928151025
Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Tel: 05428553114
Gazimağusa
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Tel: 03923656838
Gazimağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
Tel: 03923655594
Güzelyurt
İNCİ ECZANESİ
Tel: 0392 714 32 52
İskele
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Tel: 05391099577
Üst Mesarya
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Tel: 0539 105 48 88
Alt Mesarya
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
Tel: 05338308401
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 03923744356
Lefke
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Tel: 05338419578
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