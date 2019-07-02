KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 2 Temmuz 2019

KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 2 Temmuz 2019

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26 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti
26 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti
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