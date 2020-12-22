ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 22 Aralık 2020
Kıbrıs
22 Aralık 2020 Salı 06:32
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 22 Aralık 2020
2021 bütçesi Meclis'e sevk edildi
Kıbrıs
Vakalardan 16'sı yerel
Kıbrıs
Ülkeden polisiye haberler
Kıbrıs
Büyükelçi'den Başbakan Saner'e ziyaret
Kıbrıs
Hükümete yerli gıda sektörünün desteklenmesi çağrısı
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC kardeş şehir istişare toplantısı
Değirmenlik'te tören yapıldı
Milli Mücadele ve Şehitler Haftasında yerel törenler
“Yılın Toprak Anası” ödülü verildi
Taşkınköy'e fidan
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ERSAĞ ECZANESİ
Tel: 03922236217
Lefkoşa
KERMİYA ECZANESİ
Tel: 03922233483
Lefkoşa
PAPATYAM ECZANESİ
Tel: 03922282330
Girne
ÖMRÜM ECZANESİ
Tel: 03928222287
Girne
SETENAY BENGİSU ECZ
Tel: 0392 816 00 82
Gazimağusa
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
Tel: 03923662026
Gazimağusa
ULUÇAY ECZANESİ
Tel: 03923652424
Güzelyurt
AYCAN ECZANESİ
Tel: 0392 714 23 16
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 03923712224
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Tel: 03927278240
Facebook
42.9B
Twitter
6.9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 22 Aralık 2020
Türkiye
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE