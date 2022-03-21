KKTC’de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC’de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 21.940  test yapıldı, 563 pozitif vakaya rastlandı, 390 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.940 olup, 563 pozitif vakaya rastlanmış, 390  kişi taburcu edilmiştir. 

291 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 108 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 20 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

21 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.940   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 563           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390       

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.218.319    
      
Toplam Vaka Sayısı: 77.685             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.684      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4794 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4747  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   809 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137373 

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 22:38
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