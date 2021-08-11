KKTC’de ekmek ve tahin üretimine standart getirildi

Sağlık Bakanlığı, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası'nın 83'üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak "Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Standardı” ve “Tahin Standardı” hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan standartlar yürürlüğe girdi.



"Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Standardı"nın amacı, tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemek” olarak açıklandı.TAHİN STANDARDITahin Standardı’nın amacı ise, tahinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özellikleri belirlemeyi amaçlıyor.