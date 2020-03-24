“Koronavirüs Bilim ve Danışma Kurulu”nda yer almak için talep

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, “Koronavirüs Bilim ve Danışma Kurulu”nda yer almalarının elzem ve faydalı olacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, ülkedeki tüm hemşireleri temsil eden Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak bu süreçte toplumuma hizmet etmek için hazır olduklarını ve görev almak istediklerini vurguladı.

Bolat yaptığı yazılı açıklamada, devlet tarafından sürdürülen Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinin organizasyonu, işleyişi, sorunları önleme, sorunlarla baş etme, bakım, sağlık eğitimi, tedavi vb. hizmetlerde bin 500'ü aşan sayı ile sağlık ekibinin büyük çoğunluğunu oluşturan, sahada, klinik ve akademik alanda hizmet eden meslektaşlarının da kurulda olmasının önemine işaret etti.

Bolat, COVİD-19 salgını nedeniyle başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ülkede olağanüstü çalışmalar yapılarak, önlemler alındığına dikkat çekerek, bu kapsamda kurulan “Koronavirüs Bilim ve Danışma Kurulu”nun salgının önlenmesinde, toplumun bilgilendirilmesinde ve sağlık hizmetlerinin kaliteli ve güvenli olarak sürdürülmesinde, dolayısıyla pandeminin, ülkedeki kontrolünün sağlanmasındaki öneminin tartışılamayacağını kaydetti.

Bolat, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de korona virüs taşıyıcılığı olan ya da risk altındaki bireyler ve hastalar ile ilk karşılaşan ekibin içinde en ön sırada görev yapan grubun hemşireler olacağını söyledi.