KTAMS: "Alınan önlemler yetersiz"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Covid-19 virüsünden dolayı alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu savunarak, toplu çalışılan iş yerlerinin de bir süreliğine tatil edilmesi çağrısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada, “İnsanların toplu olarak görev yaptığı gerek devlet kurumları, gerekse özel kurumlar hastalık açısından riskli alanlardır. Bu nedenle toplu olarak çalışılan tüm işyerlerinin de bir süreliğine tatil edilmesi gerekmektedir” dedi.

Tüm eğitim kurumlarının 15 Mart’a kadar kapatılması kararının olumlu bir adım olduğunu ancak yetersiz olduğunu kaydeden Bengihan, “Karantinaya alınan ve alınması muhtemel yerlerde çalışanların ve diğer vatandaşların tüm ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağıyla ilgili eylem planının acilen hazırlanması gerekmektedir” dedi.

Covid-19 vakaları için karantina bölümünün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde oluşturulmasının “büyük risk içeren yanlış bir karar” olduğunu da savunan Bengihan, “Bu yanlıştan dönülmelidir. Karantina servisleri insanların toplu olarak bulunduğu yerlerden uzak müstakil bir binada oluşturulmalıdır” dedi.