banner22

KTAMS Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği

KTAMS Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği
banner32

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini ifa eden Devrim Barçın’ın genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı belirtildi.

Sendika Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Barçın’ın uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu süreçte birebir alanda olamayacağı için görevlerinden affını istediğini, Yürütme Kurulu’nun yaptığı yeni görevlendirmeyle sendikanın Genel Sekreterliği’ne Serman Yiğit’in getirildiğini duyurdu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Saner, Covid 19 sürecinde yaşananları değerlendirdi
Saner, Covid 19 sürecinde yaşananları değerlendirdi
  1. Kıbrıs
﻿