KTEZO: "Tarihin en ağır krizi"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı "Kıbrıs Türkü için imha planı" olarak nitelendirdi.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Antlaşmanın ülkedeki yoksullaşmaya rağmen devlet harcamalarını karşılamak için herşeyin zamlanmasını getireceğini, vergi ve sigorta primlerine artış, emekli ve asgari ücretliden vergi alınmasını öngördüğü ileri sürüldü ve “Dolayısıyla protokole mevcut haliyle imha planı demek abartı olmayacak” denildi.

-"Tarihin en ağır krizi..."

Temel girdilerin bazılarının son bir yılda ortalama yüzde 300 zamlandığı, hayat pahalılığının yüzde 100’leri aştığı ileri sürülen açıklamada, “Yeni vergileri uygulamaya kalkışılması halinde ne küçük ne büyük işletmeler ne de toplum dayanamaz” denildi.

"En ağır ekonomik krizin yaşandığı" da belirtilen bildiride “İddia ediyoruz… Kıbrıs Türk tarihinin her anlamda en ağır krizi ile karşı karşıyayız” ifadeleri kullanıldı.

-"Yerli ortak gösterme şartı kaldırılıyor"

Anlaşmada ayrıca, ülkede yatırım için yurt dışındaki yatırımcılara küçük büyük olduğuna bakılmaksızın “yerli ortak veya sermaye gösterme” şartı kaldırılacağının da bulunduğu belirtilen bildiride “Bu gelecek olanlara da Sanayi Bölgelerinden yer verme taahhüdü yapıldığını biliyoruz. Soruyoruz! Bütün bunların anlamı nedir?” ifadeleri kullanıldı.

Mevcut yapı da eleştirilen bildiride, “Kendi işini görmeyen, yapamayan, kendi göbek bağını kesmeyen, kesemeyen bir yapıdan hayır gelmez. Yaratılan bu yapının öz eleştirisini yapıp, ders çıkarmak yerine daha beteri için kolları sıvamanın ne anlama geldiğini ifadelendirmeye kelimelerin gücü yeterli değildir” denildi.