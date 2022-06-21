KTMMOB Başkanı Adanır, LTB Başkanı Harmancı ile bir araya geldi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geldi.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, KTMMOB binasındaki görüşmeye, KTMMOB Genel Sekreteri Nazife Yılmaz ile Yönetim Kurulu Faal Üyesi Buket Asilsoy, LTB’den Müdür Fikri Özgüvenli, Müdür Muavini Ferdiye Sav ve Mimar Erdoğan Bekiroğlu da katıldı.

-Adanır

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır kabulde yaptığı konuşmada, birlik çatısı altında 15 oda ve odalara bağlı yaklaşık 5 bin üyeleri olduğunu belirterek, “Değişik sektörlerde hayatın her noktasına değinen, dokunan ve bu konuda mühendislik üreten bir yapımız vardır” dedi.

-“Projelerde yerel mevzuatlara uyulmalı”

Özellikle Külliye ve onun öncesindeki Acil Durum Hastanesi ve yeni cezaevi gibi projelere değinen Adanır, bu projelerin yerel mevzuatlara uyacak şekilde olması gerektiğini kaydetti.

Adanır, “Yasalara uyulması gereken şartlardan biri de KTMMOB’ye kayıtlı mimar ve mühendislerin bu projeleri gerçekleştirmesi, vizelemesi ve bunu ruhsata taşıyarak, yapının gerçekleşmesi aşamasında da kontrol edilmesidir” diye konuştu.

Ülkede mevcut proje ve yapı denetimi yapısı varken siyasi iradenin bunu bypass etmesinin kendilerini üzdüğünü ifade eden Tunç Adanır, Acil Durum Hastanesi’nde sıkıntılar halen geçerliliğini korurken aynı yöntemlerin kullanılmaması gerektiğini savundu. Adanır, siyasilerin yasalar çerçevesinde duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

-“Biz bu ülkede neyi başaracağız?”

Külliye, Meclis binası ve 500 yataklı hastane gibi projelere dikkat çeken Adanır, şöyle devam etti:

“Hükümette olan siyasilerimiz bu süreçleri doğru yönetmediği sürece doğru kararlar alarak, kamuda doğru mercilerle çalışılmadığı sürece bu ülkede yaşayan, yerel teknik uzmanları ve kamu kurumları bu işin içerisinde olmazsa biz bu ülkede kendi insanımız ile neyi başaracağız? Hedefimiz ne olacak?”

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili Meclis’te yapılan komite toplantısına katıldıklarına işaret eden Tunç Adanır, yapı denetimi konusunda ülke genelinde tüm belediyelerde uygulanacak yasal çerçevenin bir an önce düzenlenmesi ve yasallaşması gerektiğini belirtti.

Yapı denetimi ile ilgili ellerinde donelerin hazır olduğunu kaydeden Adanır, “Bu konuda yapılacak yasa değişikliğine dahil edilerek, hemen uygulamaya geçirilebilecek şekilde hazırdır” dedi.

Birliğe bağlı vize işlemi yapan odaların sene sonuna kadar e-vize uygulamasını tamamlayarak, vize ve ruhsat aşamasında işlemlerin takip ve hızlandırılması yönünde adımlar atıldığını belirten Adanır, şunları kaydetti:

“Tek merkezde olan vize bürolarına proje sunan üyelerin, gelip giderken oluşacak yakıt, kağıt ve diğer masrafları ortadan kaldırılarak, zaman, ekonomik masrafların yanında kağıt tüketiminin önüne geçilerek, çevreci adımlarla ülkemize artı bir değer kazandırmak hedefinin yanında, üyelerimizin bir nebze olsun maliyeti azaltılacaktır.”

Adanır, LTB ile yapacakları ortak çalışmayla elektronik ortamda inşaat ruhsat başvuru sürecini bu sene sonunda hayata geçirmenin hedefleri arasında olduğunu da ifade etti.