KTÖS Başkanı Baybora: “Din ve inanç özgürlüğünün sınırı laiklik ilkesidir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, din ve inancı benimseme özgürlüğünün temelinin laiklik kavramı olduğunu, din ve inanç özgürlüğünün sınırının da laiklik ilkesi olduğunu kaydetti.

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun, tarihinin ekonomik, siyasi ve demokratik buhran döneminden geçtiğini” savunarak, geleceğe dair belirsizliğin her geçen gün arttığını öne sürdü.

Hükümetin, sorunların çözümüne yönelik herhangi bir kabiliyeti ve gailesi olmadığı eleştirisinde bulunan Baybora, şöyle devam etti:

“Demokratik, rasyonel ve bilimsel yönetim anlayışından uzak olan UBP-DP-YDP hükümeti, Kıbrıs Türk toplumunun laik, demokratik ve seküler yaşam tarzının dönüştürülmesi politikalarına aracılık ve misyonerlik yapmaktadır.”

Son dönemlerde devletin üst kademelerinde inanç ve ibadet özgürlüğü adı altında yaşananların laik yaşam tarzına karşı tehlikenin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydeden Mustafa Baybora, “inanç ve ibadet özgürlüğü adı altında dinin siyasallaşması faaliyetlerinin kamuya açık alanlarda icra edildiğini” ileri sürdü.

Bu faaliyetler yürütülürken okullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin din mensupları tarafından verilmesi gerektiği söyleminin açıkça ifade edildiğini belirten Baybora, “Kıbrıs Türk toplumunun ilerici ve aydınlık yüzü olan öğretmenlerin örgütlü gücü KTÖS bu gerici faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir” dedi.

Din ve inancı benimseme özgürlüğünün temelinin laiklik kavramı olduğunu, din ve inanç özgürlüğünün sınırının da laiklik ilkesi olduğunu tüm makamlara hatırlatan KTÖS Başkanı Baybora, laiklik ilkesinden ve seküler yaşamdan şüphe duyanların Anayasa’yı ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını yeniden okumasını tavsiye etti.

"Bu gerici faaliyetlere karşı tüm ilerici ve demokratik güçlerin sesini yükseltmesi ve mücadele etmesi gerektiğini" kaydeden Baybora, bu yolda birlikte mücadele etme kararlılığını ifade etti.