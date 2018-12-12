KTÖS, eylemler başlatıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ileri sürdüğü “Hükümetin yanlış uygulamalarına” karşı grev dahil eylemler başlatacağını açıkladı.



KTÖS, Hükümetin bazı gerçekleri toplum ile paylaşmaktan kaçındığını savunarak, diğer sendikalara da “sokağa çıkma” çağrısında bulundu.



KTÖS yetkilileri, Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı. KTÖS Başkanı Emel Tel tarafından okunan basın açıklamasında, Kuzey Kıbrıs’a sistematik olarak nüfus taşındığı, gelen nüfusun mali yükünün Kıbrıs Türk toplumunun üzerine yıkıldığı savunuldu.



Türk lirası kullanımından dolayı Kıbrıs Türk toplumunun alım gücünün gerilediği, bunun için stabil bir para birimi olan Euro’ya geçilmesi veya hayat pahalılığının maaşlara her ay yansıtılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Türkiye’de mevduat faizlerinin yükseltilmesiyle Kuzey Kıbrıs’ta borcundan dolayı pek çok kişinin zor duruma düştüğü kaydedildi.



KTÖS açıklamasında, “Tüm bu olumsuzluklardan daha da önemlisi dörtlü koalisyon hükümeti, Türkiye’den tek bir kuruş para almadan on bir aydan beri yerel kaynaklarla tüm harcamaları karşıladığı gibi, garantör ülke Türkiye’ye ait savunma bütçesini de çalışanların hayat pahalılığını vermeyerek ve asgari ücreti artırmayarak ödemektedir” denildi.



Açıklamada, Hükümet’in, “Türkiye’nin kendi askerini ödememesini” toplum ile paylaşmadığı iddia edilerek, bunun kabul edilebilir olmadığı belirtildi.



Hükümete konu ile açıklama yapma çağrısında bulunulan KTÖS açıklamasında, “Hükümetin nüfus aktarımı, faizler, maaş-ücretler konusunda islediği yanlış uygulamalarla ilgili olarak önümüzdeki haftadan başlamak üzere grev dahil eylemlere gideceğimizi kamuoyuna duyururuz” denildi.



ELCİL



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise yaptığı konuşmada, hükümetin yaptığı bazı yanlışları toplum ile paylaşmaktan sürekli kaçındığını savundu.



Devlet giderlerinin son 11 aydır Türkiye’den bir tek kuruş katkı alınmadan yerel gelirlerden karşılandığını, bunu iyi bir gidişat olduğunu kaydeden Elcil, ancak garantör ülke olarak Türkiye’nin ödemesi gereken, son 10 ayda 280 milyon TL’yi bulan güvenlik ve savuma harcamalarının, Devletin sırtına yüklendiğini ileri sürdü. Elcil, “Bu kabul edebileceğimiz bir olay değildir. Bu gerçeği toplumla paylaşmaktan kaçıyorlar. Bu basın toplantısının düzenlenmesinin temel sebebi de bu sorunları ortaya koymaktır” dedi.



Elcil, ülkedeki sendikalara da bildiri sendikacılığı yapmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.