KTÖS yarın özel eğitim okullarında grevde olacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yarın özel eğitim okullarında grevde olacaklarını ve 11.30’da Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu önünde basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

Maviş konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Gerçek eğitim gündemlerimizden biri özel eğitim okullarımızın güncel durumu ve bu okullarda yaşanan tam gün eğitim fiyaskosudur. Hükümet ve bakanlığın bu konuda da yetersiz ve bilinçsiz olması nedeniyle okullarımızda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır” dedi.

Konuyu gündeme taşımak için yarın 08.30-12.30 saatleri arasında özel eğitim hizmeti veren 7 okulda grevde olacaklarını belirten Maviş, saat 11.30’da Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu önünde “Özel Eğitim Okulları, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” başlıklı basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

Maviş grev kapsamındaki okulları şöyle sıraladı:

“Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Mağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, R.R. Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu”