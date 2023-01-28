Kuir Kıbrıs Derneği etkinlik düzenledi

Kuir Kıbrıs Derneği, “Gençlerin Gözünden LGBTİ+’lara Karşı Görülmeyen Şiddet” tematik tartışma etkinliğini düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı” kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Gökkuşağı Projesi” kapsamında, “Gençlerin Gözünden LGBTİ+’lara Karşı Görülmeyen Şiddet” başlıklı LGBTİ+’ların sistemsel şekilde karşı karşıya kaldığı ayrımcılık ve ötekileştirme türleri hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan dördüncü tematik tartışma etkinliği, Lefkoşa Gençlik Derneği iş birliği ile İnsan Hakları Evi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, “gençlerin, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+)’ların maruz bırakıldığı olumsuz tutum ve davranışların hem bireysel hem de kurumsal çerçeveden toplumda herkesi derinden etkilediği” hakkında fikirler paylaşıldı. Etkinlik, kısa bir tanışma aktivitesi ile başladı ve insan hakları aktivisti İbrahim Ray ve Lefkoşa Gençlik Derneği Eşitlik Sekreteri Kemal Elyeli’nin moderatörlüğü ve kolaylaştırıcılığı ile ilerledi.

Etkinlikte, “gençlerin perspektifinden cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı sağlık, eğitim ve iş yerleri alanlarında deneyimlediği görülmeyen ayrımcılık ve ötekileştirme deneyimlerine” odaklanıldı.

Toplumda, LGBTİ+’ların eğitim, sağlık ve iş yerleri gibi alanlarda şiddeti önlemek için Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) gibi sendikaların, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği (KTPD), Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlar ve Rehberler Derneği (KTPDR), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği (KTHB), İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) gibi sivil toplum kuruluşlarının önemi ve rolü vurgulandı. Ayrıca, Kuir Kıbrıs Derneği'nin sağlık ve eğitim alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı önyargı ve ayrımcılığı önlemek amacıyla yürütmekte olduğu çalışmaların büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Etkinlik sonunda moderatörler toplumda cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalan kişilerin psikolojik, hukuki ve sosyal yardım hizmeti için Kuir Kıbrıs Derneği'ne 0542 858 58 47 numaralı Dayanışma Hattı veya queercyprus@gmail.com e-posta adresi üzerinden ulaşabilecekleri belirtildi.