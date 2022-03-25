Kutlu Evren, Festivalciler Derneğini kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Festivalciler Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Kutlu Evren, göreve geldikleri ilk günden itibaren öncelikli olarak ekonominin paydaşları ile hızlı bir istişare turunu başlattıklarını, ortak aklı harekete geçirerek, ülke ekonomisinin krizden en az zararla çıkması hedefiyle; kısa, orta ve uzun vadeli planlamanın yapılabilmesi için tüm paydaşlarla güç birliği yapmak, öneri ve görüşlerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Toplantı sonunda çok samimi ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Kutlu Evren, Festivalciler Derneğinin nazik ziyaretleri, görüş ve önerilerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Festivalciler Derneği Başkanı Murat Yurtseven de Bakan Kutlu Evren’in göreve geldiği ilk günden itibaren izlediği metot ve yaklaşımdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Yurtseven, dernek olarak fuar alanlarının sıkıntılarını ve benzeri konulardaki görüşlerini Bakan Kutlu Evren’e aktarma fırsatı bulduklarını, çok verimli ve samimi bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.